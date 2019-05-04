شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: جئنا إلى تونس لحصد بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية من النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن فريق النجم الساحلى يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزون وأصحاب الخبرات العالية، الأمر الذى سيصعب المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

أضاف جروس خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، أن فريقه مصمم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق التونسى من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع، قائلاً: "أدرك جيدا أن ملعب المباراة، سيكون يكون مكتظ بجماهير النجم الساحلي، وجاهزين للتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر، وسوف نركز على استغلال المساحات لدى فريق النجم، والتعامل مع الكرات العرضية".

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أردف المدير الفني للزمالك، الفرنسي لومير مدرب النجم يتمتع بخبرة كبيره ورصيد من البطولات، ونحترم المنافس لكننا جئنا إلى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك.

وأوضح المدير الفني للزمالك، بإنه رغم الغيابات المؤثرة أمثال فرجاني ساسي، خالد بوطيب وحازم امام، إلا إنه يثق في اللاعبين المتواجدين وقدرتهم على تقديم مباراة قوية، مشددًا على ثقته فى التونسى حمدى النقاز الذى تعرض للعديد من الانتقادات فى المرحلة الأخيرة.

وأشاد جروس بتخصيص طائره خاصه للفريق للسفر إلى تونس، مؤكدًا إنها ساهمت فى توفير الراحة لللاعبين قبل المباراة الهامة.