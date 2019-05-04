شكرا لقرائتكم خبر عن الدوماني مديرا فنيا لنبروه بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهي مجلس إدارة نبروه برئاسة أحمد المسيرى اتفاقهم مع عبداللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لبيلا لقيادة الفريق بدوري القسم الثالث في الموسم المقبل .

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جاء قرار مجلس إدارة نبروه بالتعاقد مع الدوماني بعد قيادته لبيلا للصعود لدوري القسم الثاني بعد غياب 12 عاما عن الصعود بالاضافة لمساهمته في صود دمياط في الموسم الماضي لدوري القسم الثاني .

ووجه عبداللطيف الدوماني المدير الفني السابق لبيلا الشكر لمجلس ادارة وللاعبي بيلا وجماهير الفريق علي الفترة التي قضاها داخل النادي، مؤكدا علي تعاقده مع نبروه لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل لتحقيق حلم جماهير نبروه بالعودة لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل .