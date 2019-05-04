شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المشاركة تثير أزمة بين لاعبى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار مجلس إدارة الترسانة بخصم 25 % نسبة المشاركة من اللاعبين حالة من الإستياء والغضب العارم داخل الفريق بعدما أكد البعض داخل الفريق أن هناك ظلم واضح وقع عليهم خاصة الذين شاركوا بشكل أساسى طوال الموسم .
جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة الشواكيش بعد ضياع حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى أخر مباراتين كعادة الفريق فى المواسم الثلاثة الأخيرة .
وقد تحفظ بعض اللاعبين على هذا القرار مؤكدين أنهم لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا القرار الذى وصفه البعض – بالظالم – خاصة وأن اللاعبين لم يدخروا جهدا تجاه الفريق للصعود، إلا أن الحظ لم يحالفهم لتحقيق حلم الصعود .
ويعقد مجلس إدارة الترسانة اجتماعا فى الوقت الحالى لمناقشة ملف المدير الفنى الجديد للفريق بعد رحيل فاروق جعفر أول أمس ، ورفضه استكمال عقده مع النادى بداعى ظروفه الشخصية .
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة المشاركة تثير أزمة بين لاعبى الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.