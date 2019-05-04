شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المشاركة تثير أزمة بين لاعبى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار مجلس إدارة الترسانة بخصم 25 % نسبة المشاركة من اللاعبين حالة من الإستياء والغضب العارم داخل الفريق بعدما أكد البعض داخل الفريق أن هناك ظلم واضح وقع عليهم خاصة الذين شاركوا بشكل أساسى طوال الموسم .

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة الشواكيش بعد ضياع حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى أخر مباراتين كعادة الفريق فى المواسم الثلاثة الأخيرة .

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وقد تحفظ بعض اللاعبين على هذا القرار مؤكدين أنهم لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا القرار الذى وصفه البعض – بالظالم – خاصة وأن اللاعبين لم يدخروا جهدا تجاه الفريق للصعود، إلا أن الحظ لم يحالفهم لتحقيق حلم الصعود .

ويعقد مجلس إدارة الترسانة اجتماعا فى الوقت الحالى لمناقشة ملف المدير الفنى الجديد للفريق بعد رحيل فاروق جعفر أول أمس ، ورفضه استكمال عقده مع النادى بداعى ظروفه الشخصية .