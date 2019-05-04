تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماع اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عددآ من قرارات بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة .
وجاءت أبرز القرارات كالتالي :
-التصديق علي قرارات اجتماع المجلس السابق
- اسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية منذ 3 سنوات مع الاحتفاظ بحقوقهم في استعادة العضوية من خلال الإجراءات المدونة في اللائحة.
-اقامة دورة رمضانية لأعضاء النادي لجميع الأعمار السنية ، وهيعلن عن تفاصيلها لاحقآ.
-استعراض ما توصلت اليه اللجنة فيما يخص مصيف النادي في الساحل الشمالي، مؤكدين أنه لم يتم توزيع مواعيد المصيف علي أعضاء بعينها كما تردد ، وخلال 48 ساعة سيتم اجراء قرعة علانية وكذلك اعلان كافة التفاصيل، وتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق لبحث توفير شاطيء خاص لاعضاء النادي،
-مجلس الأهلي استمع لمستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات لهيكلة النادي وفقآ لأحدث الطرق العالمية.
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