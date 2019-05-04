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تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماع اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عددآ من قرارات بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة .

 

وجاءت أبرز القرارات كالتالي :

 

-التصديق علي قرارات اجتماع المجلس السابق

 

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- اسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية منذ 3 سنوات مع الاحتفاظ بحقوقهم في استعادة العضوية من خلال الإجراءات المدونة في اللائحة.

 

-اقامة دورة رمضانية لأعضاء النادي لجميع الأعمار السنية ، وهيعلن عن تفاصيلها لاحقآ.

 

-استعراض ما توصلت اليه اللجنة فيما يخص مصيف النادي في الساحل الشمالي، مؤكدين أنه لم يتم توزيع مواعيد المصيف علي أعضاء بعينها كما تردد ، وخلال 48 ساعة سيتم اجراء قرعة علانية وكذلك اعلان كافة التفاصيل، وتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق لبحث توفير شاطيء خاص لاعضاء النادي،

 

-مجلس الأهلي استمع لمستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات لهيكلة النادي وفقآ لأحدث الطرق العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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