شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابنة حفيد الزعيم عبدالناصر بالمركز الأول للجمباز فى مسابقة فينكس الدولية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت لارا خالد عبد الحكيم عبد الناصر 8 سنوات ابنة حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالمركز الأول فى الثلاث مسابقات للجمباز فى مسابقة فينكس الدولية المقامة فى لبنان. ومثلت لارا نادى الجزيرة الرياضى والاتحاد المصرى، وقد قام بتدريبها فى دبى المدربة نينا ياريسكو والمدربة تانيا ڤوزچاك. لارا مع رئيسة إتحاد الجمباز اللبناني ومدربتها نينا يارسكو Advertisements لارا عبدالناصر متوشحة بعلم مصر تحتل المركز الأول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ابنة حفيد الزعيم عبدالناصر بالمركز الأول للجمباز فى مسابقة فينكس الدولية بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.