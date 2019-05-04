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صور.. حسن حمدى وطاهر أبو زيد فى عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم السبت عزاء نور كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب .

 

حرص طاهر أبو زيد وزير السابق على الحضور و معه كلا من فتحى مبروك نجم الأهلى و حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق وعم والدة الراحلة وإبراهيم المعلم المرشح السابق فى انتخابات الأهلى. 

وتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور العزاء، مباشرة فور انتهاء اجتماعه الذي أقيم اليوم بمقر الجزيرة، للحاق بتقديم واجب العزاء.

 

يذكر أن نور نجلة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق .

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (1)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (2)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (3)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (4)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (5)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (6)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (7)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (8)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (9)

 

 

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عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (10)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (11)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (12)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (13)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (14)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (15)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (16)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (17)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (18)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (19)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (20)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (21)

 

 

عزاء نور كمال حافظ لاعبة يد الأهلى (22)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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