كتبت- ريهام حمدي: أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا رسميا بمنع شركة "برزنتيشن سبورت" من دخول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، بدءً من لقاء سموحة. وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات استكمالا لجلسة المجلس السابقة. وجاء عبر الموقع الرسمي للأهلي: "نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يقرر منع "برزنتيشن" من دخول المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.