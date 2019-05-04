بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب محمد بشاري

يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل، التي ستنطلق بعد دقائق في تمام الساعة التاسعة الاربع مساء، على ملعب سان جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل، عبر قنوات بي إن سبورتس HD2، على أن يتولى التعليق عليها التونسي رؤوف خليف، ويديرها تحكيمياً يقود الإنجليزي أندري مارينير.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، بينما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني، ويسعى أبناء يورجن كلوب، إلى تحقيق الانتصار والحفاظ على آمالهم في التتويج بلقب الدوري الغائب منذ مطلع التسعينات.