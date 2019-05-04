انت الان تتابع تفاصيل خبر بايرن ميونيخ على أعتاب لقبه الـ29 بالدوري الألماني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:49 مساءً - عاد نادي بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز ثلاثية البايرن، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وليون غوريتسكا والفرنسي فرانك ريبيري في الدقائق الـ27 و40 و84، في حين سجّل جوناثاس كريستيان هدف هانوفر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ51، قبل أن يخروج مطروداً بعد 4 دقائق فقط.

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في قمة ترتيب "البوندسليغا"، متفوقاً بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في حين واصل هانوفر تذيل قاع الترتيب بـ18 نقطة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ يحمل لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، كما يُعد الأكثر تتويجاً بالبوندسليغا بواقع 28 لقباً.