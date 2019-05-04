انت الان تتابع تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال أفريقيا بنكهة مغاربية خالصة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:49 مساءً - بلغ ناديا الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المحطة الختامية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، في تأكيد لعلو كعب الأندية المغاربية في البطولة القارية بالسنوات الأخيرة.

وسيكون النهائي القاري المرتقب بين آخر بطلين لـ"أمجد الكؤوس الأفريقية"؛ إذ تُوّج الوداد والترجي بنسختي 2017 و2018 توالياً على حساب الأهلي المصري في المرتين.

ويقام الدور النهائي من "الأميرة الأفريقية"، في الـ24 من مايو الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، فيما يحتضن الملعب الأولمبي برادس مباراة الإياب في الـ31 من الشهر ذاته.

ونجح "فريق باب سويقة" في العودة من ملعب مازيمبي الكونغولي بتعادل سلبي بلا أهداف، ليضمن عبوره إلى نهائي دوري الأبطال، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد.

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وهذا النهائي الثامن في تاريخ الفريق التونسي، الذي نجح في القبض على الكأس القارية في 3 أعوام سابقة، أعوام 1994 و2011 و2018.

في السياق ذاته، حجز "وداد الأمة" مقعده في النهائي الأفريقي بتعادله السلبي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بفضل فوزه الثمين بموقعة الذهاب (2-1).

وهذا النهائي الرابع للوداد البيضاوي، الذي أقصى قاهر الأهلي المصري؛ أملاً بتحقيق اللقب الثالث بعد عامي 1992 و2017.

يُذكر أن الأهلي القاهري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأفريقية بواقع 8 مرات، بفارق ثلاثة ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي.