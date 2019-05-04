انت الان تتابع البرازيل تواجه قطر وهندوراس وديا قبل كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منتخب البرازيل قبل مواجهة تشيكيا في 26 مارس 2019

يلتقي منتخب البرازيلي نظيريه القطري والهندوراسي وديا في 5 و9 حزيرن/يونيو المقبل، قبل خوضه بطولة كوبا أميركا على ارضه بحسب ما اعلن الاتحاد المحلي.

على ملعب ماني غارينشا في برازيليا، تلتقي البرازيل للمرة الاولى في تاريخها مع قطر المتوجة في شباط/فبراير الماضي بلقب كأس آسيا للمرة الاولى والتي تشارك في كوبا اميركا ببطاقة دعوة.

أما مباراة هندوراس فتقام على ملعب بيرا-ريو في بورتو اليغري (جنوب)، حيث فازت البرازيل على هندوراس 1-صفر عام 2015 في آخر مواجهة بين الطرفين.

وسيلعن تيتي مدرب البرازيل تشكيلته التي تخوض البطولة القارية في 17 ايار/مايو الجاري.

ويفتتح "سيليساو" مبارياته في 14 حزيران/يونيو في ساو باولو ضد بوليفيا، ثم يواجه فنزويلا في 18 منه في سالفادور قبل ختام دور المجموعات ضد البيرو في ساو باولو بعد اربعة ايام.

Advertisements

ام قطر فتلعب ضد الباراغاوي وكولومبيا والارجنتين.

واشار الاتحاد القطري الى ان المواجهة البرازيلية تعد "أفضل تجهيز لمنتخبنا العنابي بطل كأس آسيا لكرة القدم 2019، ويسعى (المدرب الاسباني فليكس) سانشيز إلى ضمان مشاركة جيدة للمنتخب القطري في هذه البطولة القارية الأكثر قوة بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية".

وتابع "كان سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وقع عقد لعب المباراة الودية مع السيد روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وذلك على هامش حضور سعادته حفل تنصيب الرئيس الجديد للاتحاد البرازيلي في أبريل الماضي.. حيث تربط الكرتين القطرية والبرازيلية علاقات وطيدة تعود إلى عقود عديدة نتيجة عمل الكثير من المدربين أبناء السامبا في تدريب المنتخبات والأندية القطرية".

من جهتها، شاركت هندوراس في كوبا اميركا عام 2001 عندما حققت مفاجأة وحلت ثالثة بعد ان فازت على البرازيل تحديدا في ربع النهائي، لكن الدولة الواقعة في وسط القارة لم تتلق بطاقة دعوة هذه السنة.