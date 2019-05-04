الان تتابع دوري أبطال أفريقيا.. صدام عربي في النهائي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
يشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة عربية ملتهبة، بعد أن تمكن كل من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في التأهل إلى المباراة النهائية.
وتأهل الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله السلبي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ليتأهل بحكم انتصاره بنتيجة 2-1 ذهابا.
ومثله فعل الترجي، الذي خرج بتعادل سلبي صعب من على أرض مازيمبي الكونغولي، ليتأهل مستفيدا من انتصاره بنتيجة 1-0 في الذهاب.
وستقام المباراة النهائية يومي 24 و31 مايو، على أن تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء، والإياب في تونس.
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وكان الترجي قد حسم لقب البطولة الموسم الماضي، بعد تغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في اللقاءين، بينما أحرزها الوداد عام 2017 أيضا على حساب الأهلي، بنتيجة 2-1
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