الامارات | زيدان يكشف موقف بوغبا من الانضمام إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يكشف موقف بوغبا من الانضمام إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن احتمالية ضم الفرنسي بول بوغبا، مؤكداً عدم حسمة الصفقة حتى الآن.

وقال: "بعيداً عن أني أعرف بوغبا، فأنا لا أريد أن أخوض في هذا الأمر الآن.. بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وفي نهاية الموسم سنرى ما سيحدث ومن سيرحل ومن سيأتي، لم أقل أن بوغبا سيأتي ولن أقول هذا حتى تحسم الأمور".

وتحدث زيدان قائلاً إن الكثير من لاعبي الفريق سيستمرون مع "الملكي" الموسم المقبل، رغم إحداث بعض التغييرات.

وعن اللاعب الويلزي غاريث بيل، قال زيدان: "بيل عليه أن يتدرب ويلعب، على الجميع أن يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بعدها أنا اقرر من يلعب ومن يجلس على مقاعد البدلاء.. سنرى ما سنفعله.. انتظر الأفضل من الجميع".