شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفته اللوائح.. اتحاد الكرة السعودي يقيل رئيس لجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة السعودي إقالة رئيس لجنة الحكام خليل جلال من منصبه عبر بيان رسمي.

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ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر موقع التواصل «تويتر»، أوضح فيه أن سبب إقالة خليل جلال من منصبه هي تصريحاته الإعلامية في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي التعاون والاتحاد.

وقال الاتحاد السعودي إن تصريحات خليل جلال خالفت اللوائح ونظام التصريحات الإعلامية المتعارف عليها، وذلك دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد.

وأضاف البيان: «شرع مجلس الإدارة فوز اتخاذه القرار في التفاوض لإتمام التعاقد مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، حيث سيُعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة».