شكرا لقرائتكم خبر عن النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أمام النجم الساحلي، في إياب قبل نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، للتنسيق للمباراة، أن الزمالك سيرتدي الزي الأزرق، وحارس المرمى اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق النجم الزي الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)

وحضر الاجتماع من الزمالك أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد أسامة، ومنتصر الرملاوي.

ويواجه الزمالك، فريق النجم الساحلي، في التاسعة مساء غد الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة.

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)