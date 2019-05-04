اخبار الرياضه

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية (صور)

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أمام النجم الساحلي، في إياب قبل نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، للتنسيق للمباراة، أن الزمالك سيرتدي الزي الأزرق، وحارس المرمى اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق النجم الزي الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)

وحضر الاجتماع من الزمالك أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد أسامة، ومنتصر الرملاوي.

ويواجه الزمالك، فريق النجم الساحلي، في التاسعة مساء غد الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة.

النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)
النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)
النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفدرالية (صور)
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجم بـ«الأحمر» والزمالك بـ«الأزرق» في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا