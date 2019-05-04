شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة النجوم، غدا الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تضم قائمة الأهلي 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ومحمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.