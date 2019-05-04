شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يدعم نادى طنطا بـ250 ألف جنيه بعد الصعود للدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منشأت نادى طنطا الرياضى الصاعد حديثا للدورى الممتاز. واصطحب أشرف صبحى فى جولته بنادى طنطا فايز عريبى رئيس النادى وأعضائ مجلس الإدارة. كما أعلن صبحى دعم نادى طنطا بمبلغ 250 ألف جنيه لتهنئتهم بالصعود للممتاز.

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