شكرا لقرائتكم لماذا جيرالدو؟ قائمة الأهلى ترفض وجود الأنجولى وهذا هو السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الأنجولى جيرالدو جناح النادى الأهلى مهددا بالرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية بعد عدم إثبات الذات فى المباريات التى شارك بيه فى الدورى حتى الآن. Advertisements ويبحث الأهلى عن لاعب إفريقي جديد للانضمام للقلعة وفى حال التعاقد معه فسيكون جيرالدو خارج الأهلى حتى يوفر مكانا للاعب أجنبى فى القائمة المحلية لضم اللاعب. ولم يقدم جيرالدو المردود الفنى والبدنى الذى يقنع جماهير الأهلى، خيث شارك الأنجولى منذ انضمامه للأهلى فى 15 مباراة شهدت قدرته الفائقة على إهدار الفرص السهلة، مما جعله يسجل هدفين فقط، ويصنع 5 أهداف، وهو مالا يكفى لإقناع جماهير الأهلى والجهاز الفنى.

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