شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف الـ 6 المرشحين للخروج من جنة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه برغبته فى عدم الإبقاء على عدد 6 لاعبين فى صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وإفساح القائمة لاستقدام صفقات جديدة تكون قادرة على صناعة الفارق مع المارد الأحمر فى الموسم القادم، وعودة هيبة النسور المفقودة خاصة على المستوى الإفريقي.

واللاعبون المرشحون للرحيل عن الأهلى وفقاً لتقرير لاسارتى تضمن وجود كلاً من محمد نجيب وأحمد علاء وباسم علي وهشام محمد وإسلام محارب ومؤمن زكريا، حيث يتحفظ المدرب الأوروجويانى على بقاء السداسى، ويرى أنهم لن يكونوا مفيدين للفريق الأحمر فى الفترة القادمة.

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ويتوقف مصير السداسى السالف ذكرهم من البقاء أو الرحيل على مصير لاسارتى سواء تم تجديد الثقة فىه واستمر على رأس القيادة الفنية للموسم المقبل ووقتها ستضطر الإدارة للموافقة على رغبته وتسويق السداسى أو رحيل الخواجة، ووقتها يؤجل البت فى مصير السداسى مع المدرب الجديد الذى قد يكون له رأى آخر.