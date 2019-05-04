شكرا لقرائتكم الفيحاء يستعد للرائد بثلاثية في مرمى الشباب ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الفيحاء على نظيره الشباب، 3 – 1، يوم السبت في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

وسجل أهداف الفيحاء الكولومبي أسبريا وحسن جعفري وعبدالكريم القحطاني، بينما سجل عبدالله الحمدان هدف الشباب الوحيد في اللقاء الودي.

ويقع الشباب في المركز الثالث إذ يحاول ضمان التأهل للملحق الآسيوي بعدما فاز التعاون بكأس الملك وخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. وسيلعب الشباب أمام التعاون في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت، 11 مايو، فيما سيسعى الفيحاء إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط أو الملحق عندما يواجه الرائد في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.