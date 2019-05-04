الاتفاق يخسر من الفتح ودياً قبل مواجهة الهلال في الدوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الفتح على الاتفاق، 3 – 2، في لقاء ودي جمع الفريقان يوم السبت في ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن استعداداتهما لعودة دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل أهداف الفتح كل من إبراهيم شنيحي، 38، وجواو بيدرو، 48، وعلي الزقعان، 89، فيما سجل هدفا الاتفاق كريستيان غوانكا وأحمد جمال.
ويلعب الفتح مباراته القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد يوم السبت، 11 مايو، فيما سيواجه الاتفاق الذي يسعى إلى الخروج من دائرة الهبوط نادي الهلال الباحث عن استعادة الصدارة.
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