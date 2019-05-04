أتلتيكو مدريد يفشل في ضمان لقب الوصيف قبل مرحلتين

اسماء السيد - فشل أتلتيكو مدريد في ضمان الاحتفاظ بلقب الوصيف قبل مرحلتين من نهاية الدوري الإسباني لكرة القدم اثر سقوطه الكبير على أرض مضيفه إسبانيول صفر-3 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين.

وتجمد رصيد اتلتيكو عند 74 نقطة، وظل متقدما بفارق تسع نقاط على جاره ريال مدريد الذي يستضيف الأحد فياريال الرابع عشر (40 نقطة).

وتبقى آمال أتلتيكو كبيرة بالبقاء وصيفا حيث يستضيف أشبيلية ويحل ضيفا على ليفانتي في المرحلتين الأخيرتين.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين بعد محاولة كل منهما السيطرة على وسط الميدان مع أفضلية نسبية للضيوف الذين سنحت لهم فرصتان متتاليتان برأسيتين لألفارو موراتا (12) والمونتينيغري ستيفان سافيتش (13).

في المقابل، حصل إسبانيول على فرصة وحيدة بقذيفة لسيرجي داردر علت العارضة (35) قبل أن ينهي هذا الشوط متقدما بالنيران الصديقة عندما حول قائد اتلتيكو، الأوروغوياني دييغو غودين الكرة خطأ الى مرمى فريقه (45+1).

واستهل صاحب الأرض الشوط الثاني بهدف التعزيز عبر إيغليسياس بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من أوسكار ميليندو (52).

ومالت الكفة بشكل واضح لصالح الفريق المحلي، وهدد أدريا بدروسا مرمى حارس أتلتيكو الدولي السلوفيني يان أوبلاك (58)، ثم داردر (65) وإيغليسياس (66 و69) والصيني وو لي (73)، في مقابل محاولة واحدة لموراتا من رأسية علت المرمى اثر ركنية نفذها كوكي (63).

وقضى إيغليسياس على آمال اتلتيكو بالتعويض بالهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها خافي بوادو على ركلة جزاء اثر عرقلته في المنطقة المحرمة من قبل خوانفران(89).

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وفي مباراة ثانية هامشية، تغلب ليفانتي على ضيفه رايو فايكانو قبل الأخير 4-1، وأكد هبوطه رسميا الى الدرجة الثانية.

وسجل خوسيه كامبانيا (14) وروبن فيزو (43) وجايسون ريميسيرو سالغيرو (85) والتونسي أنيس البدري (90) أهداف ليفانتي الذي أهدر له خوسيه لويس موراليس ركلة جزاء (30)، فيما سجل ألفارو غارسيا (71) هدف رايو فايكاتنو الذي طرد مهاجمه أدري إمباربا لنيله إنذارين خلال أربع دقائق (82).

ورفع ليفانتي الخامس عشر رصيده الى 40 نقطة، وأصبح أكثر أمانا بابتعاده خمس نقاط عن منطقة خطر الهبوط وصاحب المركز الثامن عشر بلد الوليد الذي يستضيف الأحد أتلتيك بلباو السابع (50 نقطة).

ويلعب لاحقا اليوم ألافيس مع ريال سوسييداد، وسلتا فيغو مع برشلونة الذي احتفظ باللقب موسما ثانيا.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بسقوط أشبيلية الخامس في عقر داره أمام ليغانيس المتواضع صفر-3 وتضاؤل آماله بخوض غمار دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتخلف عن خيتافي الذي يستضيف الأحد جيرونا السابع عشر (37 نقطة)،

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءين آخرين يجمع الأول إيبار مع ريال بيتيس، والثاني بين هويسكا مع فالنسيا.

ملخص مباراة إسبانيول أتلتيكو مدريد:

ملخص مباراة ليفانتي ورايو فاليكانو: