شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يبحث عن نظرة رضا من لاسارتي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي من الحسابات الفنية للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، خلال المباريات الأخيرة حيث مال مدرب الفريق الأحمر للاعتماد بشكل أكبر على صالح جمعه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا .

ويبحث صانع ألعاب الأهلي الشاب عن فرصة جديدة للعودة إلى التشكيل الأحمر، خاصة مع الاقتراب من نهاية الموسم الذي سيحسم مصير أكثر من لاعب في القلعة الحمراء من البقاء أو الرحيل .

ناصر ماهر خاض مع الأهلي 23 مباراة منذ عودته إلى بيته الأحمر بعد انتهاء اعاراته إلى سموحة، حيث تفائلت جماهير القلعة الحمراء بأن يكون اللاعب الشاب هو الحلقة المفقودة التي بحث عنها الأهلي طويلاً بعد اعتزال ابو تريكة ، بين دفاع و وهجوم القلعة الحمراء.

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1710 دقيقة هو معدل لعب ناصر ماهر في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي، سجل ناصر هدف واحد وصنع هدفين أخرين لزملائه بالفريق، فيما صنع ناصر 26 فرصة لكن لم يتم ترجمتها إلى أهداف داخل الشباك.

سدد ناصر ماهر 52 تسديدة من بينها 14 تسديدة على المرمى، فيما قام اللاعب الشاب بـ 53 مراوغة صحيحة، و9 عرضيات، ونجح ناصر فى استخلاص الكرة من الخصم 73 مرة، وفقدها 97 مرة أخرى.