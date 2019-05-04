شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابالا وعبد الواحد السيد فى نهائى دورى السلة بين الزمالك والجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الواحد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابلا نجما فريق كرة الزمالك السابقين، على حضور نهائى دورى كرة السلة بين الزمالك والجزيرة، المقامة بينهما حاليًا على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

كان الزمالك قد خسر من الجزيرة فى أخر مباراة جمعتهما بنتيجة 76/ 65.

وتقام المباراة الفاصلة لحسم بطل الدورى بعد أن تعادل الفريقان في عدد مرات الفوز والخسارة حيث كان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى، حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة فى المباراة الثالثة بنتيجة 92/80 وكذلك الرابعة.