شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجم: فوز الزمالك فى الذهاب لم يحسم تأهله لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي على صعوبة مباراة فريقه غدا أمام الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن نتيجة لقاء الذهاب بخسارة النجم بهدف لم تحسم ورقة التأهل للنهائي لأي من الفريقين، موضحا أن فريقه نسى لقاء الذهاب ويركز في لقاء الغد، رغم أن النجم كان قادرا على التسجيل في مباراة برج العرب.

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وقال المدير الفني أن النجم جاهز للقاء الغد رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة، وشدد على أن ثقته كبيرة في العناصر البديلة لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأشار لومير إلى أن الغيابات في صفوف الزمالك لن تؤثر على الفريق الأبيض في ظل وجود لاعبين متميزين بصفوف المنافس تدعم قوته.