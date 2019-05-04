شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد الأهلى لمواجهة النجوم فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى لمواجهة النجوم، فى الساعة السابعة مساء غدًا الأحد على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويأمل المارد الأحمر فى تحقيق الفوز لمواصلة الهيمنة على صدارة الجدول، حيث يعتليها حاليًا مناصفة مع بيراميدز برصيد 64 نقطة لكل فريق، فى الوقت الذى يسعى النجوم لتحقيق الفوز لعدم تأكد هبوطه حيث يحتل حاليًا المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

وظهرت حالة من التركيز والجدية على جميع اللاعبين، وانتظم مروان محسن فى التدريبات بعد أن تعافى من الإصابة برشح في الركبة، حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث أدى برنامجا تأهيليا على مدار اليومين الماضيين، ليعلن جاهزيته لمباراة النجوم غداً.

كما شارك الأنجولى جيرالدو فى التدريبات بعد أن تأكد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش، وأدت لفقدان الذاكرة بشكل مؤقت.

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