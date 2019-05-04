سوبر كورة يكشف الـ 6 المرشحين للخروج من جنة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الأورجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه برغبته فى عدم الإبقاء على عدد 6 لاعبين فى صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وإفساح القائمة لاستقدام صفقات جديدة تكون قادرة على صناعة الفارق مع المارد الأحمر فى الموسم القادم، وعودة هيبة النسور المفقودة خاصة على المستوى الإفريقي. Advertisements

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