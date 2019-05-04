شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى الزمالك يحتفلون بصعود محمد صلاح بنادى مصر لدورى الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على استضافة نجوم القلعة البيضاء القدامى فى جلسة ودية بمنزله للم الشمل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، مع الاحتفال بصعود محمد صلاح بفريق إف سى مصر لدورى الأضواء والشهرة على هامش جلسة لم الشمل.

وكان محمد صلاح قد نجح فى صعود إف سى مصر لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه عقب تصدره للمجموعة الثانية برصيد 52 .

وحضر جلسة لم الشمل عدد كبير من النجوم الزملكاوية، أبرزهم محمود أبو رجيله ومحمود الخواجة وحسن شحاتة وطارق يحيى ومحمد صلاح وحسين السيد وخالد الغندوروفاروق السيد وكريم حسن شحاتة وهشام يكن وسامى الشيشينى وطارق مصطفى وتامر عبد الحميد وحمادة أنور وخالد رفعت.

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قدامى الزمالك



قدامى الزمالك 4



قدامى الزمالك 1



قدامى الزمالك 2