شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى يكشف أسباب استبعاد ثلاثى الإسماعيلى من مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، أن الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق بجانب إبراهيم حسن تم استبعادهم من قائمة الفريق فى لقاء الاتحاد لعدم اكتمال جاهزيتهم.

واختتم الفريق تحضيراته منذ قليل استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب فى الدور ربع النهائى من كأس مصر

وأضاف المنياوى، فى تصريحات صحفية، ”الثلاثى يرغبون فى التواجد والمشاركة فى المباراة لكننا فضلنا إراحتهم لتجنب فقدانهم لفترة أطول فى ظل تلك الفترة الصعبة”.

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وتابع المنياوى، ”نحتاج لجهود جميع اللاعبين وهم فى أفضل حالاتهم البدنية والفنية من أجل عبور تلك الأزمة واستعادة مسيرة الانتصارات”.

واستكمل مدير الكرة بالدراويش، ”لمست حالة من الإصرار والرغبة لدى جميع اللاعبين على المشاركة والتألق فى المباريات ونتمنى أن ينعكس ذلك على النتائج فى الفترة المقبلة”.

واختتم مدير الكرة بالإسماعيلى، ”سنبذل كل ما فى استطاعتنا لحصد بطاقة الصعود للدور قبل النهائى وإعادة الثقة والبسمة لدى جماهيرنا الكبيرة”.