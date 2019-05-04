كورة live: بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة ستار kora star يلا شوت ليفربول ونيوكاسل بث...

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وصول فريقي ليفربول ونيوكاسل لملعب المباراة منذ دقائق قليلة وتوجه اللاعبين إلى غرف الملابس لدراسة التشكيل وخطة اللعب والاتفاق على بعض النقاط الفنية لتطبيقها داخل الملعب في لقاء اليوم.