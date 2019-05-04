Plus رابط برشلونة وسيلتا فيجو يلا شوت kora-star تابع لايف مشاهدة الاسطورة مباراة سيلتا فيجو ضد...

يلا شوت برشلونة وسيلتا فيجو، في الأسبوع 36 من عمر الدوري الأسباني الممتاز، نتابع معكم بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب بالايدوس معقل نادي سيلتا فيجو، والتحكيم خوسي ماريا والتعليق خليل البلوشي، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3.

بث مباشر برشلونة وسيلتا فيجو، تنطلق المباراة الهامة اليوم في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، ولعل ميسي لن يظهر اليوم بسبب قرار المدير الفني بعدم إشراكه لكي يستعد لمباراة العودة بين برشلونة وليفربول على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رابط برشلونة وسيلتا فيجو

كورة ستار برشلونة وسيلتا فيجو، ريال مدريد هو أعلى الأندية من حيث عدد مرات الفوز بالدوري الأسباني لكرة القدم، فاز بالدرع 33 بطولة من قبل، ويليه نادي برشلونة الذي فاز بالبطولة 26 مرة وحصل على الوصافة في 25 مرة، ونتابع معكم مباراة اليوم برشلونة وسيلتا فيجو التي تعد تحصيل حاصل لنادي البارسا بعد ضمان الفوز الرسمي بالبطولة التي أوشكت على الإنتهاء بعد موسم شاق للبارسا، وضمن البارسا الفوز بفارق الأهداف بينه وبين صاحب المركز الثاني.

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تابع لايف برشلونة وسيلتا فيجو، مباراة الذهاب انتهت بفوز البارسا على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل لاشئ سجلها ديمبلي واللاعب ميسي، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المباراة الهامة بين برشلونة وسيلتا فيجو، مباراة العودة اليوم، والبارسا في الصدارة.

رابط بث برشلونة وسيلتا فيجو

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على موعد مع مباراة هامة ولكن لا ينتظر البارسا نتيجتها، فهي هامة لكي يظل اللاعبين على مستوى اللياقة البدنية لمباراة ليفربول المقبلة، ولكن النقاط لا تهم بعد أن ضمن البارسا التتويج.

من وقت للثاني نرصد معكم الأحداث المباشر حول مباراة كرة القدم اليوم، بين البارسا وسلتا فيجو، في الدوري الأسباني لكرة القدم، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة في مباراة الدوري الهامة اليوم.