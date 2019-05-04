كورة لايف Online مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر yalla shoot اونلاين| الآن ماتش ليفربول...

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت الجديد الاسطورة كورة لايف بث مباشر ليفربول ونيوكاسل كورة ستار بث مباشر كورة أون لاين، ويحاول ليفربول التعافي سريعاً من خسارته بثلاثية أمام برشلونة الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، قبل موقعة نيوكاسل الليلة والتي يحتاج الفريق فيها للنقاط الثلاثة، وسوف نوفر لكم من خلال تلك المقالة رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت.

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مشاهدة ليفربول بق مباشر كورة اون لاين، ويعتمد الألماني يورجن كلوب في مباراة اليوم على قدرات الثلاثي المرعب ماني وصلاح وفيرمينيو لمصالحة الجماهير والاستعداد بشكل جيد لمباراة الإياب أمام برشلونة ويمني جماهير الليفر النفس بتحقيق لقب البريميرليج بعد غياب 29 عاما.

تشكيل ليفربول المتوقع

سيبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – ناثانيل كلاين بينما يقود الوسط نابي كيتا – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر بينما سيقود الهجوم كلا من ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح