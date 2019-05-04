نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.. الريدز يتفوق على أندية إنجلترا برقم قياسي

كتب - مروان عصام
يتصدر ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قائمة أكثر الأندية نجاحاً في الحفاظ على نظافة الشباك على ملعبه بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
وحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 11 مباراة خاضها بملعب "أنفيلد" في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي نادي أخر على ملعبه هذا الموسم.
وحل ايفرتون في المركز الثاني، بقائمة أكثر الأندية نجاحاً في الحفاظ على نظافة الشباك على ملعبه بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 9 مباريات.
ويسعى نادي ليفربول،...
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