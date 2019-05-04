الترجي والوداد إلى نهائي إفريقيا على حساب مازيمبي وصنداونز

كتب- عمر قورة:

تأهل فريق الترجي التونسي للدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبيا مع فريق مازيمبي الكونغولي اليوم السبت في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف ليصعد الفريق التونسي للدور النهائي حيث يواجه فريق الوداد المغربي الذي تغلب على صن داونز الجنوب أفريقي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان مازيمبي تأهل للدور قبل النهائي بعد تغلبه على سيمبا التنزاني 4 / 1 في دور الثمانية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على النادي...