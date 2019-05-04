خاص.. ليفربول قد يفقد خدمات فيرمينو لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يعاني روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من إصابة ستبعده عن تشكيل الفريق أمام نيوكاسل ضمن بطولة الدوري الانجليزي، وقد يغيب لنهاية الموسم الجاري.

وعلم "يلا كورة" أن روبيورتو فيرمينو يعاني من إصابة ستبعده عن مواجهة نيوكاسل مساء اليوم السبت في الجولة الـ37 من الدوري الممتاز.

وشارك فيرمينو كبديل في مباراة برشلونة الماضية بدوري أبطال أوروبا لمدة 12 دقيقة فقط، لكنه قد يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري.

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وصرح كلوب قبل مواجهة برشلونة الماضية في دوري الأبطال، أن فيرمينو دخل قائمة المباراة وهو في حالة جيدة وفقًا لرأي الجهاز الطبي، لكنه رفض الاعتماد عليه أساسيًا كإجراء احترازي.

وشارك فيرمنيو خلال الموسم الحالي مع ليفربول في 47 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 16 هدفًا وصنع 8.

ومع غياب فيرمينو تبقى الخيارات المتاحة ليورجن كلوب المدير الفني بين دانييل ستوريدج، أو ديفوك اوريجى في مركز رأس الحربة.