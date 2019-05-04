مصدر لمصراوي: كرول ينافس فوتا لقيادة الإسماعلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلي دخول الثنائي الهولندي رود كرول ومارك فوتا لقيادة فريق الدراويش خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدير الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي رحل عن قيادة الإسماعيلي بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري والتي كان آخرها الخسارة من وادي دجلة (3-0).

وقال مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ناديه يدرس عدد من السير الذاتية حيث يأتي كرول وفوتا ضمن الأبرز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

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وسبق لكرول العمل في مصر عندما قاد الزمالك مرتين كان آخرها في موسم (2007 - 2008)، كما قاد مارك فوتا المدير الفني الحالي للمنتخب المغرب الأوليمبي تدريب الإسماعيلي عام 2010.

ويحتل الإسماعيلي والذي خاض 29 مباراة حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لمباراة الاتحاد السكندري، غدًا الأحد، ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.