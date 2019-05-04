تقرير.. صلاح يحتل المركز الثاني بين هدافي "كلوب" تاريخيًا.. ومصري آخر بالقائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أحد أبرز الأسماء على الساحة التدريبية في العالم، والأسماء المعدودة التي يشار لها بالتميز، لذلك أن تكون بين أبرز الهدافين الذين عملوا معه فهذا أمر له قيمة كبيرة.

استطاع محمد صلاح في خلال أقل من عامين فقط، أن يصل إلى المركز الثاني بين اللاعبين الأكثر تهديفيًا في مسيرة يورجن كلوب التدريبية، ولم يتفوق عليه سوى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وأحرز محمد صلاح 69 هدفًا في كل البطولات مع يورجن كلوب، خلال 8208 دقيقة لعب في 101 مباراة، وفيما أحرز ليفاندوفسكي 102 هدفًا في 14314 دقيقة لعب خلال 186 مباراة.

بالرغم من أن اللاعب البولندي تفوق على محمد صلاح في عدد الأهداف لكنه سجل بمعدل هدف كل 140 دقيقة لعب، فيما أحرز محمد صلاح هدف كل 120 دقيقة لعب مع كلوب.

ويأتي في المركز الثالث بعد محمد صلاح روبيرتو فيرمينو الذي أحرز 66 هدفًا خلال 184 مباراة لعبها مع الفريق، وفي المركز الرابع مايكل ثورك الذي لعب معه في ماينز وأحرز 59 هدفًا في 163 مباراة، متفوقًا بهدفين على ساديو مانى الذي جائ في المركز الخامس.

يبرز في القائمة أيضًا بير إيميريك أوباميانج الذي أحرز 41 هدفًا مع كلوب في 93 مباراة لعبها تحت إدارته في بوروسيا دورتموند.

أما المصري الأخر في القائمة فهو محمد زيدان وهو أحد 7 لاعبين لعبوا مع كلوب في ناديين، حيث تدرب تحت إدارته في ماينز ودروتموند، ويأتي في المركز التاسع بالقائمة حيث أحرز 38 هدفًا في 118 مباراة.

قائمة أفضل 10 هدافين تحت إدارة كلوب:

1- روبيرت ليفاندوفيسكي - 102 هدفًا.

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2- محمد صلاح - 69 هدفًا.

3- روبيرتو فيرمينو - 66 هدفًا.

4- مايكل ثورك - 59 هدفًا.

5- ساديو ماني - 57 هدفًا.

6- ماركو رويس - 53 هدفًا.

7- لوكاس باريوس - 49 هدفًا.

8- بيير إيميريك أوباميانج - 41 هدفًا.

9- محمد زيدان - 38 هدفًا.

10- فيليب كوتينيو - 37 هدفًا.