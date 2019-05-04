مدرب صنداونز داخل غرفة خلع ملابس لاعبي الوداد بعد الإقصاء الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز، على التواجد داخل غرفة خلع ملابس لاعبي فريق الوداد المغربي، رغم خروج فريقه على يد الفريق المغربي من دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد موسيماني داخل عرفة خلع ملابس لاعبي الوداد المغربي وهنأهم بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريقه.

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وتأهل الوداد الرياضي المغربي إلى المباراة النهائية، بعد تعادله السلبي مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف ليتفوق الفريق المغربي في مجموع المباراتين ويصعد للنهائي.

ويلتقي الوداد مع الترجي التونسي في المباراة النهائية، المقرر إقامته يوما 24 و31 مايو الجاري، على أن يستضيف ملعب راس لقاء العودة.