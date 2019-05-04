قائمة الأهلي.. استبعاد عاشور وماهر.. وعودة إكرامي أمام النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة النجوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري الممتاز التي تقام مساء الإثنين على استاد بتروسبورت.

وتشهد القائمة استبعاد حسام عاشور لاعب الوسط، وناصر ماهر صانع الألعاب لأسباب فنية، فيما عاد شريف إكرامي لأول مرة منذ إصابته.

ويغيب باسم علي، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمود وحيد، محمد شريف، ومروان محسن لأسباب فنية، لكن يغيب عمرو جمال أحمد الشيخ، وأحمد علاء بسبب الإصابة.

وتكونت القائمة من 20 لاعبًا كما يلي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايى، وليد أزارو، صلاح محسن.