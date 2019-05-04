مدرب النجم: نتيجة الذهاب لم تحسم التأهل.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، إن فريقه يعاني من الغيابات قبل مباراة الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد ضمن إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المدير الفني الفرنسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"نتيجة لقاء الذهاب لم تحسم ورقة التأهل للنهائي لأي من الفريقين".

وكان فريق الزمالك تفوق في مباراة الذهاب والذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية الأسبوع الماضي بالفوز بهدف دون رد.

وأكمل مدرب النجم تصريحاته:"رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة إلا أنني أثق في العناصر البديلة وتقديم أداء جيد لتحقيق الفوز والتأهل".

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وواصل:"الزمالك تعرض للغيابات أيضًا لكن لن يتأثر المنافس في ظل وجود عناصر متميزة بين صفوفه".

في المقابل، أكد مدافع فريق النجم الساحلي زياد بوغطاس، أن فريقه يمتلك عزيمة كبيرة من أجل الفوز والوصول للمباراة النهائية في ظل رغبة النادي في التتويج باللقب القاري.

ووجه مدافع النجم رسالة لجماهير ناديه، قائلاً :"نمتلك الرغبة والعزيمة من أجل التأهل، أطالب الجماهير بالحضور بأعداد غفيرة وتشجيع الفريق لتحقيق المكسب والحصول على ورقة التأهل".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام النجم سوى طريق الفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية.