مران الأهلي.. مشاركة مروان.. ولاسارتي يحاضر 14 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
استئأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب "مختار التتش" في مقر النادي بالجزيرة، والتي شهدت مشاركة مروان محسن بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الدوري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرتين نظريتين مع 14 لاعبًا للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم.
واجتمع بمجموعة اللاعبين الأساسيين، وهم: محمد الشناوي وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعمرو السولية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد أزارو وصلاح محسن.
وشارك مروان محسن مهاجم الفريق في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة برشح في الركبة.
وكان اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في "الجيم" أمس الأول، كما أدى تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي أمس الجمعة.
وخضع مروان محسن لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم بعد تعافيه من رشح الركبة.
من جانبه، واصل الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران، إذ يعاني جمال من الإصابة في العضلة الأمامية وعلاء من الإجهاد في العضلة الخلفية.
يُذكر أن الأهلي فاز على طلائع الجيش يوم الأربعاء بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية بالدوري، حيث زاحم الفريق الأحمر منافسه بيراميدز على قمة الترتيب.
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