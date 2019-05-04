20 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة النجوم

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة النجوم غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري. وتضم قائمة الأهلي 20 لاعبا هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ومحمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.

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