الأهلي يتدرب بطريقة جديدة استعدادا لمواجهة النجوم

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى من الكرات الثابتة في نهاية مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في هذه الفقرة الرباعي رمضان صبحي ووليد سليمان وصالح جمعة ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم في السابعة من مساء غدٍ الأحد على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.