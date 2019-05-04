تعرف على نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والنجم التونسي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أمام النجم الساحلي، في إياب الدور قبل النهائى للكونفدرالية الافريقية، بأن يرتدي الزمالك الزي الأزرق،

وحارس المرمى باللون الأخضر، فيما يرتدي فريق النجم الزي الأحمر والشورت الأبيض ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

وحضر الاجتماع من الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ، ومحمد أسامة ، ومنتصر الرملاوي .

ويواجه الزمالك ، فريق النجم الساحلي ، في التاسعة مساء غد الأحد ، على الملعب الأوليمبى بسوسة.