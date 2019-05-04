شاهد.. مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والتي تنطلق فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك فى الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز.

يبحث ليفربول عن التمسك بآماله فى حصد اللقب مع استمرار فارق النقطة الواحدة بينه وبين مانشستر سيتى المتصدر بعدما جمع الريدز 91 نقطة ولكنه أمام مهمة صعبة انتظارا لتعثر السيتزينز فى اللقاءين الأخيرين بالدورى

أمام ليستر سيتى ثم يلعب خارج الديار أمام برايتون.

ويدرك ليفربول أن مباراة نيوكاسل ستكون صعبة بعد الهزة القوية التى تلقاها الفريق بالخسارة أمام مضيفه برشلونة الإسبانى بثلاثية دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحاول الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز إعادة الثقة للاعبيه من جديد إلا أن ليفربول يفتقد عنصراً مهماً وهو

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نابى كيتا كما أن كلوب ما زال ينتظر الجاهزية التامة من جانب المهاجم روبرتو فيرمينو.

ويحشد ليفربول القوة الضاربة بوجود محمد صلاح وساديو مانى وجيمس ميلنر وجوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك من أجل تحقيق الفوز على نيوكاسل فى عقر دار خاصة أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة وضمن البقاء بالدورى.

ويخشى ليفربول صدمة مواجهة مدربه الأسبق رافايل بينيتز الذى حصد معه لقب دورى أبطال أوروبا عام 2005 والذى أكد أنه سيحاول بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز رغم أن فريقه ضمن البقاء.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل: