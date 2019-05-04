آرين روبن يعرب عن سعادته للمشاركة من جديد مع بايرن ميونيخ

أعرب الهولندي آرين روبن لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته لعودته للمشاركة في مباريات فريقه.

وغاب روبن عن مباريات فريقه لما يناهز خمسة أشهر بسبب الإصابة، وشهدت مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره هانوفر مشاركة النجم الهولندي.

وقال آرين روبن في مقابلة تلفزيونية عقب مباراة فريقه اليوم، "انا

ممتن للغاية للعودة من جديد والمشاركة في المباريات بعد الغياب الطويل، فقد كافحت وتدربت كثيرًا من اجل العودة للملاعب".

وأتم " لقد ابتعدت لمدة خمسة أشهر عن الملاعب، ولكنني سعيد لمشاهدة العشب الأخضر من جديد".

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اللاعب الهولندي البالغ من العمر 35 عامًا انتقل إلى بايرن ميونيخ عام2009 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

الجدير بالذكر ان بايرن ميونيخ استطاع أن يفوز على هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف، واقترب كثيرًا من حسم لقب الدوري الالماني، إذ يمتلك 74 نقطة في قمة ترتيب المسابقة بينما يحل بوروسيا دورتموند وصيفًا برصيد 69 نقطة، علمًا بأن البطولة تنتهي بعد جولتين فقط.