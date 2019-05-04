البنك الأهلي يصعد إلى دوري القسم الثاني

تأهل فريق البنك الأهلي إلى دوري القسم الثاني، رسميا بعدما حقق فوزا مهما على نظيره مالية كفر الزيات في الجولة الأخيرة من دورة الترقي بهدفين دون رد. في الجولة الأخيرة من دورة الترقي بهدفين دون رد. بهذه النتيجة رفع البنك رصيده الى النقطة 14 يحتل بها المركز الثاني خلف مالية كفر الزيات صاحب الصدراة والذي حسم تأهله من الجولة قبل السابقة برصيد 15.

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