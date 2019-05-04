تأهل فريق دكرنس، رسميا إلى دوري القسم الثاني، بعدما تعادل مع نظيره شباب بدواي، بهدف لكل منهما، في الجولةالعاشرة والأخيرة، للمجموعة الثالثة بحري بدورة الترقي.
بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيده إلى
13 نقطة يحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف بيلا صاحب الصدارة برصيد 17 نقطة، ويتأهل رسميا إلى الممتاز ب تحت قيادة مصطفى مرعي المدير الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. دكرنس يصعد لدوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.