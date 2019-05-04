رسميا.. دكرنس يصعد لدوري القسم الثاني

تأهل فريق دكرنس، رسميا إلى دوري القسم الثاني، بعدما تعادل مع نظيره شباب بدواي، بهدف لكل منهما، في الجولة

العاشرة والأخيرة، للمجموعة الثالثة بحري بدورة الترقي.

بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيده إلى

13 نقطة يحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف بيلا صاحب الصدارة برصيد 17 نقطة، ويتأهل رسميا إلى الممتاز ب تحت قيادة مصطفى مرعي المدير الفني.