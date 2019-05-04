آريين روبن يسجل رقما مميزا في مسيرته

حقق اللاعب الهولندي آريين روبن لاعب بايرن مينوخ الألماني، رقما مميزا في مسيرته خلال مشاركته اليوم السبت أمام هانوفر في الدوري الالماني.
وتمكن روبن من خلال مشاركته مع بايرن ميونخ اليوم، من الوصول إلى المباراة رقم700، في تاريخ مشاركاته مع كافة الأندية التي لعب لصفوفها.
حيث بدأ اللاعب مسيرته مع جرونينجين الهولندي، لينتقل بعدها إلى بي إس في أيندهوفن، وفي 2004 لعب
وبعد 3 مواسم في إنجلترا انتقل روبن إلى ريال مدريد الإسباني في 2007، ولم تكن فترته في إسبانيا موفقة لينتقل في 2009 إلى بايرن ميونخ الألماني.
يذكر أن الموسم الحالي يعد هو الأخير لروبن ضمن صفوف بايرن ميونخ، الذي أعلن عن ذلك في وقت سابق.
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