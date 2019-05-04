وزير الرياضة يشيد بأداء إبراهيم نورالدين في نهائي دوري الشباب بأسوان

أشاد دكتور اشرف صبحى وزير الشاب والرياضة على الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة بأداء الحكم الدولى ابراهيم نورالدين فى مباراة نهائي دورى مركز شباب الجمهورية النادى أقيمت بأسوان فى مباراة نهائي دورى مركز شباب الجمهورية النادى أقيمت بأسوانامس. واقيمت المباراة النهائية امس بين فريقي مركز شباي سنتريس، ومركز شباب فيصل بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1/1.

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